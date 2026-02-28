IFAB, tutte le modifiche al protocollo VAR e non solo: si comincia col Mondiale

Alla sua 140ª Assemblea Generale Annuale (AGM), The International Football Association Board (The IFAB) ha approvato un pacchetto di misure volte ad aumentare il ritmo di gioco e a ridurre le perdite di tempo.

La riunione si è svolta a Hensol, in Galles, ed è stata presieduta da Mike Jones, Presidente della Football Association of Wales (FAW), in un anno che segna il 150° anniversario della FAW: un contesto simbolico per decisioni pensate per plasmare il calcio moderno del futuro.

Questi cambiamenti, che saranno introdotti alla FIFA World Cup 2026 e in tutte le altre competizioni, rispondono direttamente alle richieste provenienti dall’intera comunità calcistica, inclusi i panel consultivi globali dell’IFAB, di strumenti pratici per tutelare il tempo effettivo di gioco.

RIMESSE LATERALI E CALCIO DI RINVIO

Sulla scia della modifica alle Regole dello scorso anno, accolta con favore, per impedire ai portieri di trattenere il pallone troppo a lungo, l’AGM ha confermato l’estensione del principio del conto alla rovescia anche alle rimesse laterali e ai calci di rinvio.

Se l’arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio stiano richiedendo troppo tempo o siano deliberatamente ritardati, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se il pallone non sarà rimesso in gioco allo scadere del conto, la rimessa laterale sarà assegnata alla squadra avversaria; in caso di ritardo nel calcio di rinvio, sarà concesso un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

SOSTITUZIONI CON LIMITE DI TEMPO

Per rendere più fluido lo svolgimento della gara, i giocatori sostituiti dovranno lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi dall’esposizione del tabellone della sostituzione o, in assenza di tabellone, al segnale dell’arbitro.

Se il giocatore non lascia il campo entro tale termine, dovrà comunque uscire; tuttavia, il sostituto non potrà entrare fino alla prima interruzione di gioco successiva allo scadere di un minuto di gioco effettivo (tempo continuo).

TRATTAMENTO E VALUTAZIONE DEGLI INFORTUNI FUORI DAL CAMPO

Qualora un giocatore riceva una valutazione medica sul terreno di gioco, o il suo infortunio provochi l’interruzione del gioco, sarà obbligato a lasciare il campo e a rimanere fuori per un minuto dopo la ripresa del gioco (tempo continuo).

SVILUPPI DEL PROTOCOLLO VAR

Per quanto riguarda il protocollo del sistema VAR, l’AGM ha approvato tre modifiche. In presenza di prove chiare, il VAR potrà ora verificare e rivedere:

- cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente errato;

- casi di scambio d’identità, quando l’arbitro punisce la squadra sbagliata per un’infrazione che comporta un cartellino rosso o giallo mostrato al giocatore errato;

- le Federazioni potranno consentire al VAR di rivedere un calcio d’angolo assegnato chiaramente per errore, a condizione che la revisione possa essere completata immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco.

L’IFAB ha inoltre concordato di avviare sperimentazioni per valutare ulteriormente i ritardi tattici dovuti a presunti infortuni dei portieri e proporre soluzioni per scoraggiare tale comportamento.