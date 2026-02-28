Torino: confronto tra ultras e squadra al Filadelfia
(ANSA) - TORINO, 28 FEB - La situazione in casa Torino resta a nervi tesi, nel corso della mattinata è andato in scena un confronto tra una delegazione di ultras e la squadra capitanata da Vlasic e Zapata. Nel cortile del Filadelfia, una cinquantina di tifosi ha chiesto ai granata di cambiare marcia e di evitare di giocarsi la salvezza nell'ultima giornata di campionato, quando allo stadio Olimpico Grande Torino ci sarà il derby contro la Juventus.
Le forze dell'ordine hanno presidiato l'area e il confronto si è svolto con toni accesi ma pacifici, poi la squadra ha iniziato la rifinitura della vigilia in vista della gara di domani contro la Lazio agli ordini del tecnico D'Aversa che si appresta ad esordire sulla panchina del Toro. (ANSA).
