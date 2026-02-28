Verona-Napoli 1-2: Lukaku la vince a recupero scaduto. La classifica aggiornata

Vittoria insperata del Napoli a Verona, con Lukaku che la decide con una mezza svirgolata a recupero scaduto. La squadra di Conte va subito in vantaggio al secondo minuto con Hojlund, poi non punge più. Il Verona si riorganizza e nel secondo tempo trova il pareggio con Akpa Akpro (tiro deviato). Nel recupero i padroni di casa provano a vincerla, ma è il Napoli che va sul 2-1: a tempo scaduto il direttore di gara fa battere l'angolo, Giovane crossa e trova una deviazione che premia Lukaku. Il belga tira di sinistro e Montipò se la butta dentro con un intervento goffo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 53 (27)

Roma 50 (26)

Como 48 (27)

Juventus 46 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Parma 33 (27)

Udinese 32 (26)

Cagliari 30 (27)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (27)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (27)