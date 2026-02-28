Valenti su Caprile come su Maignan. Calvarese: "Alle persone non è interessa se è fallo o non fallo, interessa la coerenza arbitrale"

Nell'anticipo del Tardini tra Parma e Cagliari, nel primo tempo si è visto in almeno quattro circostanze il difensore della squadra emiliana Valenti, in situazione di calcio d'angolo, andare a mettersi in prossimità del portiere avversario, Caprile, per disturbarlo, esattamente come fatto con Mike Maignan nella rete prima annullata e poi convalidata al Var a San Siro. Di queste occasioni: in una l'argentino è stato richiamato, in un'altra gli è stato addirittura fischiato fallo contro in una situazione analoga a quella del portiere rossonero. A distanza di una settimana sono state prese decisione diverse da due arbitri diversi, lasciando un po' di amaro in bocca ai tifosi rossoneri per la mancanza di una linea coerente che l'AIA ha adottato in queste situazioni.

Sul suo profilo Instagram ne parla l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese: “Ma il blocco di Valenti, questa volta su Caprile e non su Maignan, era falloso? Facciamo qualche considerazione importante: sono situazioni molto simili. Ovviamente con qualche sfumatura, ma la sostanza resta quella. Io credo fermamente una cosa: alle persone non è interessa se è fallo o non fallo, alle persone interessa la coerenza arbitrale. Interessa che su episodi simili ci siano decisioni uguali, che ci sia una linea chiara da seguire. Ed è quello che accade oggi, ad esempio, in Premier League. Oltre il 30-35% dei gol arriva su calcio piazzato. Sugli angoli vediamo sempre 2-3 giocatori andare sul portiere avversario, e in queste situazioni non fischiano quasi mai. Perciò io credo che sia fondamentale prendere una linea tecnica precisa e portarla avanti con continuità. Perché calciatori, allenatori, addetti ai lavori e tifosi, in queste situazioni cercano soprattutto una cosa: coerenza”.