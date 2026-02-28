Verso Cremonese-Milan, gli ultimi rossoneri a segno allo Zini furono Papin e Simone

vedi letture

Dopo la caduta casalinga contro il Parma, il Milan di Allegri tornerà in campo domani in trasferta contro la Cremonese alle 12.30. Una partita insidiosa e assolutamente da non sottovalutare, visto il recente passo dei falso dei rossoneri in campionato. Inoltre, il Milan è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro la Cremonese in Serie A (2N, 1P); gli ultimi giocatori rossoneri a segnare contro i grigiorossi allo Zini nel torneo sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.

NUMERI E STATISTICHE

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella mezz'ora centrale dei match in questa stagione di Serie A: 19 reti tra il minuto 31 e 60 (di cui 9 negli ultimi 15 minuti del 1° tempo e 10 nei primi 15' del 2° tempo). Inoltre, quella di domani sarà la sfida tra i due giocatori più "anziani" ad aver segnato in questa stagione di Serie A: Luka Modric (due reti - settembre 1985) e Jamie Vardy (cinque gol - gennaio 1987).