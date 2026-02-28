Laudisa boccia Füllkrug: "Non può esserci un progetto su di lui.."

Intervenuto così sulle pagine di Gazzetta.it, il giornalista Carlo Laudisa ha parlato di Milan e del suo attaccante Niclas Fullkrug. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Sulle big e i propri attaccanti

"C'è chi si è arreso davanti agli ostacoli come la Juventus, mentre il Milan si è affidato al prestito del tedesco Füllkrug dal West Ham. Sinora ha segnato un gol importante, ma ha anche sbagliato un rigore e il suo impatto appare sufficiente, ma non esaltante. E comunque è un over 30, non può esserci un progetto su di lui. Tant'è vero che ai rossoneri serve assolutamente un centravanti per l'estate".