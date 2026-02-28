Probabile formazione Cremonese-Milan: Leao-Pulisic in attacco, torna il centrocampo titolare

PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Infortunati: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

Ballottaggi: Fofana-Ricci

Settimana di lavoro "pulita" a Milanello, con la squadra che ha avuto tempo per reagire al contraccolpo dopo la deludente sconfitta di San Siro contro il Parma: parola di Massimiliano Allegri, che ha puntualizzato un paio di punti importanti. Non c'è tempo per perdere energie su episodi e polemiche, e soprattutto da domani si inizia a decidere la stagione: arriva marzo con tutto quello che ne consegue.

A Cremona ovviamente sarà indisponibile Loftus-Cheek, che ne avrà per circa due mesi dopo la brutta botta, con conseguente operazione chirurgica, subita in Milan-Parma. Anche Gabbia non ci sarà a causa di un'infiammazione che l'ha tenuto fuori anche contro il Parma. Quindi scelte obbligate in difesa per Allegri, con il giovane Odogu in panchina come unica alternativa, mentre Tomori, De Winter e Pavlovic partiranno titolari. Bartesaghi torna titolare sulla fascia sinistra, dove al momento è molto più a suo agio.

Rabiot e Modric intoccabili a centrocampo, il terzo posto in mediana dovrebbe andare a Fofana. Ad oggi il francese è più avanti rispetto a Ricci: anche l'allenamento odierno è andato in questa direzione. Per l'attacco Allegri ha detto che ha tutti e 4 gli interpreti a disposizione e in buona forma: si dovrebbe andare ancora avanti con la coppia Leao-Pulisic; Nkunku e Fullkrug le alternative dalla panchina che, come dice sempre Max, saranno fondamentali. Nessun calcolo su diffide e squalifiche in vista derby: la partita di domani è quella più importante.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni