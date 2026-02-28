Allegri annuncia: "Gimenez ha finito tutta la pre-atletizzazione. Può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra"

Si avvicina a grandi passi il rientro in campo di Santi Gimenez, con il messicano che potrà dare una mano alla squadra in queste settimane finali di stagione. L'ex Feyenoord è fuori dal 28 ottobre 2025, giorno di Atalanta-Milan, per un problema alla caviglia: tra terapia conservativa e successiva operazione il numero 7 del Milan è ormai fuori da quattro mesi, con il recupero che sembra ormai prossimo. Infatti mister Allegri, alla vigilia di Cremonese-Milan, ha annunciato in conferenza stampa:

"Per quanto riguarda il bollettino Gabbia è fuori. Ha ancora questo problema di infiammazione. Speriamo rientri il prima possibile. Loftus-Cheek gli hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre-atletizzazione. È in una buona condizione. Può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra. È un bel segnale, un bel recupero".