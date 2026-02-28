Tare cerca rinforzi a centrocampo. Milinkovic-Savic il sogno, ma ha rinnovato fino al 2028 e prende 20 milioni d'ingaggio

Il Milan in questa stagione ha alternato quattro giocatori nel ruolo di mezzala destra: Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Jashari. Una rotazione ampia, anche perché negli altri due slot del centrocampo i punti fermi restano Modric e Rabiot. Proprio per questo, in estate Giorgio Furlani e Igli Tare interverranno sul mercato per rinforzare quella zona, riporta l'edizione odierna di Tuttosport.

Se Modric dovesse decidere di continuare, l’obiettivo sarà trovare una mezzala destra di alto livello, capace di completare un trio da scudetto e da Champions insieme al croato e a Rabiot. Tra i profili monitorati c’è quello di Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco. Il Milan è tra i top club italiani, come Inter, Juventus e Napoli, che nelle ultime settimane hanno sondato il terreno con il suo entourage. A gennaio il tedesco aveva rifiutato l’Atletico Madrid per restare a Monaco, ma a fine stagione dovrebbe lasciare e si preannuncia una corsa serrata per assicurarselo.

Il sogno di Tare, invece, porta a Sergej Milinkovic-Savic, suo vecchio pupillo e giocatore già cercato in passato dal Milan, oltre che molto apprezzato da Allegri ai tempi della Juventus. Il serbo, però, ha recentemente rinnovato fino al 2028 il suo ricco contratto con l’Al-Hilal (20 milioni a stagione): al momento, dunque, resta un obiettivo affascinante ma difficilmente raggiungibile.