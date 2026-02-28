MN - Owomoyela: "Fullkrug ai Mondiali? Per me sarà tra i convocati"

vedi letture

Patrick Owomoyela, ex giocatore di Germania, Borussia Dortmund, Werder Brema e Arminia Bielefeld, intervistato da Milannews.it, ha dichiarato su Niclas Fullkrug:

Woltemade, Havertz, Burkardt oppure sarà Füllkrug l'attaccante titolare della Germania ai prossimi mondiali?

"Questa sì che è una bella domanda (ride, ndr). Per fortuna la Germania qualche buon attaccante ce l'ha. Ma avere Füllkrug non guasta e perciò io credo che sarà nei convocati. Infortuni permettendo. E se poi dovesse essere anche in forma allora sarà sicuramente uno dei candidati per l'undici titolare."

Poi a prescindere da come andranno le cose da qui a maggio il Milan per il potenziale centravanti titolare di un paese che ha vinto quattro volte il Mondiale come la Germania dovrebbe sborsare 'solo' 5 milioni. Acquisto da fare ad ogni costo?

"Tocca a lui dimostrare di valere i soldi del riscatto. Tutto dipenderà dalla sue prestazioni con il Milan e quanti gol farà. Solo facendo così, sapremmo se vale quei soldi o meno".