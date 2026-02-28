MN - Owomoyela: "Fullkrug ai Mondiali? Per me sarà tra i convocati"
Patrick Owomoyela, ex giocatore di Germania, Borussia Dortmund, Werder Brema e Arminia Bielefeld, intervistato da Milannews.it, ha dichiarato su Niclas Fullkrug:
Woltemade, Havertz, Burkardt oppure sarà Füllkrug l'attaccante titolare della Germania ai prossimi mondiali?
"Questa sì che è una bella domanda (ride, ndr). Per fortuna la Germania qualche buon attaccante ce l'ha. Ma avere Füllkrug non guasta e perciò io credo che sarà nei convocati. Infortuni permettendo. E se poi dovesse essere anche in forma allora sarà sicuramente uno dei candidati per l'undici titolare."
Poi a prescindere da come andranno le cose da qui a maggio il Milan per il potenziale centravanti titolare di un paese che ha vinto quattro volte il Mondiale come la Germania dovrebbe sborsare 'solo' 5 milioni. Acquisto da fare ad ogni costo?
"Tocca a lui dimostrare di valere i soldi del riscatto. Tutto dipenderà dalla sue prestazioni con il Milan e quanti gol farà. Solo facendo così, sapremmo se vale quei soldi o meno".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan