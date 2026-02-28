Milan, Allegri: "Non penso al derby, ora conta la Cremonese"

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Diffidati? La partita più importante è domani. Poi finita, chi sta in piedi sarà pronto per il derby, mentre chi sarà squalificato andrà in tribuna": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Cremonese partita in cui ci sono molti giocatori a rischio squalifica come Fofana, Rabiot, Athekame e Saelemaekers e che potrebbero quindi saltare la partita di settimana prossima contro l'Inter. "Gabbia sarà fuori.

Ha ancora questa infiammazione che speriamo si riesca a gestire. A Loftus Cheek hanno rimesso i denti, Gimenez ha finito la fase di preatletizzazione, è in buona condizione e può darsi che da questa settimana torni ad allenarsi con la squadra", aggiunge l'allenatore rossonero. (ANSA).