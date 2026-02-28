Verso Cremonese-Milan: Leao e Pulisic ancora dall'inizio
PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE-MILAN
16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Infortunati: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
Ballottaggi: Fofana-Ricci
I lavori verso Cremonese-Milan di domani procedono in modo lineare, con la squadra che ha avuto una settimana "pulita" di allenamenti a Milanello. Ovviamente indisponiible Loftus-Cheek, che ne avrà per circa due mesi dopo la brutta botta, con conseguente operazione chirurgica, subita in Milan-Parma. Anche Gabbia in forte dubbio, con il difensore che anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato. Quindi scelte obbligate in difesa per Allegri, con il giovane Odogu in panchina come unica alternativa, mentre Tomori, De Winter e Pavlovic partiranno titolari. Bartesaghi torna titolare sulla fascia sinistra, dove al momento è molto più a suo agio. Rabiot e Modric intoccabili a centrocampo, il terzo posto in mediana dovrebbe andare a Fofana. Ad oggi il francese è più avanti rispetto a Ricci, ma il ballottaggio verrà risolto probabilmente domani. In attacco, in attesa della rifinitura di domani, si dovrebbe andare ancora avanti con la coppia Leao-Pulisic; Nkunku e Fullkrug le alternative dalla panchina.
DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 1 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini di Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli - Alassio
IV uomo: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
