probabile formazione Verso Cremonese-Milan: Leao e Pulisic ancora dall'inizio

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 30 Jashari, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Infortunati: Gimenez, Gabbia, Loftus-Cheek

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

Ballottaggi: Fofana-Ricci

I lavori verso Cremonese-Milan di domani procedono in modo lineare, con la squadra che ha avuto una settimana "pulita" di allenamenti a Milanello. Ovviamente indisponiible Loftus-Cheek, che ne avrà per circa due mesi dopo la brutta botta, con conseguente operazione chirurgica, subita in Milan-Parma. Anche Gabbia in forte dubbio, con il difensore che anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato. Quindi scelte obbligate in difesa per Allegri, con il giovane Odogu in panchina come unica alternativa, mentre Tomori, De Winter e Pavlovic partiranno titolari. Bartesaghi torna titolare sulla fascia sinistra, dove al momento è molto più a suo agio. Rabiot e Modric intoccabili a centrocampo, il terzo posto in mediana dovrebbe andare a Fofana. Ad oggi il francese è più avanti rispetto a Ricci, ma il ballottaggio verrà risolto probabilmente domani. In attacco, in attesa della rifinitura di domani, si dovrebbe andare ancora avanti con la coppia Leao-Pulisic; Nkunku e Fullkrug le alternative dalla panchina.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN

Data: domenica 1 marzo 2026

Ora: 12.30

Stadio: Giovanni Zini di Cremona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Maggioni