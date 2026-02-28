Serie A, il Milan è una delle quattro squadre che non ha ancora beneficiato di espulsioni avversarie
In vista di Cremonese-Milan, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre:
"Cremonese squadra della Serie A che concede più reti nei primi 15' di gioco (7, come il Sassuolo).
Cremonese senza successi dal 7 dicembre scorso (Cremonese-Lecce 2-0): da allora per i grigiorossi 4 pareggi ed 8 sconfitte nelle successive 12 giornate.
Milan squadra della Serie A che segna più reti negli ultimi 15' del primo tempo recuperi inclusi (9. come l'Inter) e dal 46′ al 60′ (10, come il Bologna).
Milan squadra della Serie A che effettua meno sostituzioni (100 delle 130 a disposizione).
Milan squadra della Serie A 2025/26 con più rigori a favore (7).
Milan una delle 4 squadre della Serie A che non ha ancora beneficiato di espulsioni avversarie (assieme a Lecce, Verona e Torino).
Milan ancora imbattuto in trasferta: l'ultima sconfitta esterna per i rossoneri in Serie A risale al 18 maggio scorso (Roma-Milan 3-1, stagione 2024/25)".
