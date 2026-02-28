MN - Owomoyela su Fullkurg: "Sono sicuro che il bello deve ancora venire..."

Patrick Owomoyela, ex giocatore di Germania, Borussia Dortmund, Werder Brema e Arminia Bielefeld, intervistato da Milannews.it, ha dichiarato su Niclas Fullkrug:

Patrick, cosa pensa del rendimento di Niclas Füllkrug che fin qui ha segnato un gol e sbagliato un rigore con la maglia del Milan? I rossoneri possono aspettarsi ancora qualche gol dal bomber tedesco da qui a fine stagione?

"Penso di sì. Niclas Füllkrug in questo momento è uno dei migliori attaccanti tedeschi che abbiamo. Ha presenza fisica, qualità in fase realizzativa ed è un grande colpitore di testa. Però a volte ci vuole tempo per abituarsi ad un nuovo campionato, stile di gioco e nuovi compagni di gioco. Sono sicuro che il bello deve ancora venire...".

Hannover 96, Werder Brema o Borussia Dortmund: ma la squadra che ha visto il miglior Füllkrug qual è stata?

"A Brema è stato un periodo straordinario per lui. Ma poi anche a Dortmund qualche gol importante l'ha fatto".

Non c'è due senza tre quindi?

"Sì, io sono convinto che anche al Milan lascerà il segno".