Serie A, Como-Lecce 3-1: la classifica aggiornata
Oggi alle 17:01
di Manuel Del Vecchio

Il Como, dopo essere andato sotto nei primi minuti, si sbarazza facilmente del Lecce con un netto 3-1. La squadra di Fabregas supera momentaneamente la Juventus in classifica e si iscrive di diritto alla corsa ad un posto per la prossima Champions League.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 24 (26)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)