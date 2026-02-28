Serie A, Como-Lecce 3-1: la classifica aggiornata
MilanNews.it
Il Como, dopo essere andato sotto nei primi minuti, si sbarazza facilmente del Lecce con un netto 3-1. La squadra di Fabregas supera momentaneamente la Juventus in classifica e si iscrive di diritto alla corsa ad un posto per la prossima Champions League.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 50 (26)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Torino 27 (25)
Genoa 27 (26)
Cremonese 24 (26)
Fiorentina 24 (26)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Verona 15 (26)
Pubblicità
News
Che voto darebbe ad oggi alla stagione del Milan? Allegri: "54 come i punti che abbiamo fatto finora"
Le più lette
1 Valenti sul portiere, oggi è fallo. Marelli: "Chiaro che arbitri hanno avuto istruzioni in questo senso"
3 LIVE MN - Allegri: "A marzo ci siamo arrivati, ora si decide la stagione. Totale sintonia con la società"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "A marzo ci siamo arrivati, ora si decide la stagione. Totale sintonia con la società"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Owomoyela: "Milan, aspettati tanti gol da Füllkrug fino a maggio. Riscatto per 5 milioni? Vediamo se li vale"
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Carlo PellegattiLe uova sul pullman. Allegri e le visioni limitate. 54 punti, grande risultato. Lissone, capitale degli arbitri
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com