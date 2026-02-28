Che voto darebbe ad oggi alla stagione del Milan? Allegri: "54 come i punti che abbiamo fatto finora"

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Per il CIES il Milan è la peggior squadra europea per indice di pressione. Ci spiega questo dato:

"Ci sono squadre che giocano in un modo e squadre che giocano in un altro. Non c'è un metodo unico per vincere nel calcio. Ci sono vari metodi, ci sono squadre con giocatori con determinate caratteristiche. Noi abbiamo fatto 54 punti e sono quelli che meritiamo: su questo dobbiamo andare avanti".

Juve e Inter fuori dalla Champions influirà sul campionato?

"Questo lo dirà solo la classifica. Innanzitutto è un dispiacere che le italiane siano uscite dalla Champions. Speriamo che Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina vadano più avanti possibile visto che ci danno la possibilità del quinto posto in Champions. Finché le squadre italiane vanno avanti è un bene per il calcio italiano. Ora inizia un campionato da 12 partite con questa classifica. Abbiamo punti di vantaggio sulle inseguitrici... Il mantenimento non esiste quindi dobbiamo incrementarli".

Se finisse oggi la stagione che voto darebbe al Milan?

"54, che sono i punti che abbiamo fatto. Ma la stagione non finisce oggi: rimaniamo concentrati sull'andare a prendere il nostro obiettivo principale".