Pato e il saluto a Milano: il post social sulla città che gli scalda il cuore

Alexander Pato, nei cuori di tutti i tifosi rossoneri, ha passato gli ultimi giorni a Milano un po' per lavoro un po' per svago. È questo quello che si vede nell'ultimo post su Instagram dell'ex numero 7 che ha sempre parole d'affetto per la città che lo ha accolto da ragazzo dopo il suo trasferimento in Italia al Milan. "Ciao Milano, vado e torno! Sempre un onore essere qui.

ti voglio bene Milano" è il titolo scritto dal Papero in commento alle diverse foto postate che potete vedere in calce al pezzo.