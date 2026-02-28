Serie A, Udinese-Fiorentina: uniti in ricordo di Astori

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - A pochi giorni dall'anniversario della scomparsa di Davide Astori avvenuta il 4 marzo di otto anni fa per un problema cardiaco, Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Calcio Serie A lanciano una iniziativa di prevenzione cardiologica in occasione del match di lunedì 2 marzo tra Udinese e Fiorentina. Il ricordo di Astori si traduce in un'azione rivolta alla salute: in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è stato attivato un progetto di screening cardiologici gratuiti dedicato a chiunque fosse interessato.

I tifosi potranno inquadrare un QR code presente sulle locandine dedicate all'iniziativa e proiettato sui maxischermi dello stadio prima della gara in modo da avere informazioni e aderire a campagne di prevenzione cardiologica. Check-up gratuiti promossi dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale si svolgeranno nei locali dello stadio dei friulani in date da definirsi. Tutti coloro che non saranno presenti allo stadio avranno la possibilità di aderire compilando un modulo, che verrà condiviso sui canali social di Udinese Calcio. (ANSA).