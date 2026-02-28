esclusiva mn Owomoyela: "Milan, aspettati tanti gol da Füllkrug fino a maggio. Riscatto per 5 milioni? Vediamo se li vale"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex terzino destro della Germania, Borussia Dortmund, Werder Brema e Arminia Bielefeld Patrick Owomoyela in esclusiva per MilanNews. Di seguito domande e risposte.

Patrick, cosa pensa del rendimento di Niclas Füllkrug che fin qui ha segnato un gol e sbagliato un rigore con la maglia del Milan? I rossoneri possono aspettarsi ancora qualche gol dal bomber tedesco da qui a fine stagione?

"Penso di sì. Niclas Füllkrug in questo momento è uno dei migliori attaccanti tedeschi che abbiamo. Ha presenza fisica, qualità in fase realizzativa ed è un grande colpitore di testa. Però a volte ci vuole tempo per abituarsi ad un nuovo campionato, stile di gioco e nuovi compagni di gioco. Sono sicuro che il bello deve ancora venire..."

Hannover 96, Werder Brema o Borussia Dortmund: ma la squadra che ha visto il miglior Füllkrug qual è stata?

"A Brema è stato un periodo straordinario per lui. Ma poi anche a Dortmund qualche gol importante l'ha fatto."

Non c'è due senza tre quindi?

"Sì, io sono convinto che anche al Milan lascerà il segno."

Woltemade, Havertz, Burkardt oppure sarà Füllkrug l'attaccante titolare della Germania ai prossimi mondiali?

"Questa sì che è una bella domanda (ride, ndr). Per fortuna la Germania qualche buon attaccante ce l'ha. Ma avere Füllkrug, che è un "piede di porco", non guasta e perciò io credo che sarà nei convocati. Infortuni permettendo. E se poi dovesse essere anche in forma allora sarà sicuramente uno dei candidati per l'undici titolare."

Poi a prescindere da come andranno le cose da qui a maggio il Milan per il potenziale centravanti titolare di un paese che ha vinto quattro volte il Mondiale come la Germania dovrebbe sborsare 'solo' 5 milioni. Acquisto da fare ad ogni costo?

"Tocca a lui dimostrare di valere i soldi del riscatto. Tutto dipenderà dalla sue prestazioni con il Milan e quanti gol farà. Solo facendo così, sapremmo se vale quei soldi o meno."

Lei quella sera era in panchina ma il gol di Fabio Grosso vent'anni dopo fa ancora male?

"Gol che hanno portato a sconfitte fanno sempre male." (Ride, ndr)