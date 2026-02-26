Gelson Martins: "Nel 2018 fui vicino al Milan, ma è passato. Il mio amico Leao uno dei migliori al mondo"
Gelson Martins, centrocampista portoghese dell'Olympiacos, ha rilasciato un'intervista ad Alessandro Schiavone per Milannwews.it. Ecco le sue parole: "Se è vero che sono stato vicino al Milan nel 2018? Non so se proprio vicino, vicino... ma ormai fa parte del passato. Il presente si chiama Olympiacos e cerco di fare il massimo qui. Ma il Milan è un grande club, basta pensare ai giocatori che hanno indossato quella maglia. Ora ci gioca un mio caro amico come Leao. Parliamo di un top club".
Il giocatore portoghese ha poi parlato così del suo connazionale Rafael Leao: "Siamo grandi amici. Lui è un ottimo giocatore e deve solo continuare a lavorare per diventare uno dei più forti. Le critiche e gli alti e bassi fanno parte del gioco del calcio. In nessun sport si può brillare tutti i giorni... ma Rafa è un top player che continuerà a crescere".
