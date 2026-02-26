Dirigenti, Allegri e compagni: tutti al lavoro per convincere Modric a restare un altro anno

vedi letture

Chi aveva qualche dubbio in estate su Luka Modric e su quello che avrebbe potuto dare al Milan a 40 anni si è dovuto ricredere molto presto. Il campione croato è diventato un elemento inamovibile della squadra di Max Allegri che ha spesso esaltato in questi mesi non solo la sua enorme qualità e la sua leadership, ma anche la sua umiltà e la sua passione per il calcio. In casa rossonera sono tutti pazzi di lui, tanto che hanno già iniziato l'opera di convincimento per farlo restare a Milanello un altro anno.

OPZIONE RINNOVO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Modric ha firmato la scorsa estate un contratto annuale, ma l'accordo prevede anche un’opzione di prolungamento che può attivare solo lui. Per il momento l'ex Real Madrid non ha ancora deciso quale e dove sarà il suo futuro, anche se non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Milano. La sua scelta arriverà tra qualche settimana, probabilmente tra la fine del campionato e l'inizio dei Mondiali a cui parteciperà con la sua Croazia, e dipenderà in modo particolare dalla sue motivazioni e dalla sua condizione fisica.

OPERA DI CONVINCIMENTO - I dirigenti, Max Allegri e i suoi compagni di squadra, consapevoli di quanto sia stato importante Luka nella rinascita dl Milan, hanno già iniziato le grandi manovre per convincere il campione croato a restare almeno un'altra stagione. La qualificazione alla prossima Champions League, competizione che Modric conosce benissimo visto l'ha vinta sei volte, potrebbe certamente essere una motivazione importante per fargli dire sì al rinnovo con il club di via Aldo Rossi.