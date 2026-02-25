Fullkrug e un rebus da risolvere. Futuro dubbio, qual è l'opzione migliore?

Il Milan sta vivendo giorni complicati. L'ultima settimana ha trascinato i rossoneri a -10 dall'Inter. Non c'è tempo per disunirsi, però, perché c'è un secondo posto da mantenere a discapito di avversarie che non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

In casa Milan bisogna pensare anche al futuro, soprattutto quello di alcune pedine che non sanno ancora dove giocheranno il prossimo anno. Una su tutte, Niclas Fullkrug. Arrivato nella sessione invernale di mercato, il centravanti tedesco ha colpito tutti per spirito di adattamento, spirito di squadra e tanta voglia di mettersi in gioco. Anche se acciaccato, con problemi fisici: quando è stato chiamato in causa, il tedesco ha sempre dato un apporto che ha colpito Massimiliano Allegri. Ma basterà per essere riscattato dal West Ham?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport traccia un focus su di lui. La situazione è molto chiara. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno prossimo, e il Diavolo ha un diritto di riscatto da poter esercitare a proprio favore, ma vuole capire se realmente vale la pena investire 5 milioni e soprattutto occupare una casella per l’attacco in vista dei prossimi anni. Infatti, qualora Fullkrug venisse riscattato dal West Ham, andrebbe a firmare un contratto di tre anni con ingaggio più alto rispetto a quello attualmente percepito. C'è dunque da considerare anche questo aspetto.

Sicuramente tanta voglia in campo ma dopo dieci partite Allegri lo utilizza quasi esclusivamente nel finale. L’unica partita giocata dall’inizio è stata contro la Fiorentina, uscito poi dopo sessanta minuti per un problema al piede. Il tedesco viene visto come soluzione nei venti minuti finali per sbloccare la partita o per tenere il risultato. Basterà questo per essere riscattato? Nella testa del club rossonero c'è la voglia, ma anche necessità, di arrivare a un grande attaccante in grado di poter fare la differenza. Da capire se Fullkrug potrebbe essere una pedina comunque importante nel prossimo scacchiere offensivo del Milan.