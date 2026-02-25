Calvarese non è convinto del dialogo VAR-Piccinini: “Revisione confusionaria”

vedi letture

Nel suo profilo Instagram, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha riportato il dialogo tra VAR e Piccinini durante la revisione del gol del Parma per un eventuale fallo su Maignan. Postando tutte le frasi, Calvarese definisce la review confusionaria, lasciando intendere che qualche errore è stato fatto e dal VAR Pairetto e dall'arbitro di campo Piccinini.

Una decisione definita poi corretta dall'AIA, quella di convalidare la rete, che nonostante questo però lascia tanti dubbi.