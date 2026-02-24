Criscitiello critico: “Il Milan ha sbagliato la costruzione della squadra in alcune zone del campo”

vedi letture

Durante l’ultima puntata del podcast Aura Sport, il direttore di Sportitalia Criscitiello si è espresso così sul Milan dopo la partita contro il Parma:

“Giocare senza attacco in una squadra come il Milan, fai una fatica pazzesca perchè ti manca il terminale offensivo, ti manca fiducia, Leao abbiamo capito che la punta non la può fare, Nkunku con tutto il bene che gli vogliamo non può fare la punta. Per me Allegri non sapeva più cosa fare e ha messo Leao punta, non è questione di coperta lunga o corta, la coperta non c’è proprio. Il Milan può giocare solo 4-3-3, metti Modric, Rabiot e la mezzala che vuoi, però poi ti manca la base, non c’è la prima punta. Il Milan ha sbagliato la costruzione della squadra in alcune zone del campo. Il campo è meritocratico, alla fine il conto te lo presenta. Il Milan perde col Parma perchè l’Inter ha vinto a Lecce, c’era un clima surreale a San Siro, come a dire tanto se vinciamo siamo sempre lontani”