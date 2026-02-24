Il Var sceglie al posto di Piccinini, su Loftus scontro di gioco: l'Open Var di Milan-Parma

È uscita l'attesissima puntata di Open Var, programma di DAZN che va ad analizzare le spinose situazioni arbitrali del fine settimana. Spettatori molto interessati i tifosi del Milan che domenica, in occasione del gol del Parma con Troilo, si sono visti convalidare contro una rete al monitor. In studio è presente il membro della C.A.N. A-B ed ex arbitro Dino Tommasi che dopo la trasmissione delle immagini commenta, con la versione ufficiale dell'AIA, i fatti. Prima c'è la ricostruzione di quanto accaduto durante l'On Field Review con l'arbitro Piccinini richiamato dai colleghi Camplone e Pairetto. Ciò che emerge, come leggerete anche se vedere il video aiuterebbe per capirlo ancora meglio, è che la decisione finale sul non fallo di Valenti viene sostanzialmente presa dai due ufficiali di gara dislocati a Lissone in Sala Var. Un fatto che lascia interdetti, dal momento che le decisioni dovrebbero essere prese sempre dall'arbitro di campo.

LA RICOSTRUZIONE VAR: VALENTI E TROILO

Sala Var: "Aspetta che ha fischiato fallo, guardiamo con calma"

Piccinini (rivolgendosi ai giocatori): "C'è fallo sul portiere. Lui è fermo, tu non lo puoi toccare"

Sala Var (riguardando le immagini): "Lui è fermo e non fa niente. Non fa niente Valenti. Il 37 (Troilo, ndr) voglio vedere se fa fallo sul difensore. Guardalo da dietro, non fa fallo sul difensore"

Piccinini (mentre parla con i giocatori): "Ha fatto fallo su Maignan, se è sbagliato lo vado a vedere. Non lo può toccare in area di porta"

Sala Var (dopo aver verificato il fuorigioco che non c'è): "Per me è gol buono, secondo me è regolare. È completamente fermo. Digli che Valenti è sempre di schiena e non fa niente contro Maignan. (Ora rivolto a Piccinini, ndr) Ti faccio vedere che il calciatore del Parma è sempre fermo..."

Piccinini (al monitor): "Secondo me fa ostruzione, no?"

Sala Var: "Il 37 (Troilo, ndr) per me non fa fallo, ti faccio vedere per completezza tutto"

Piccinini: "Allora io ho fischiato fallo sul portiere. Lui evita una possibile parata e per te non c'è fallo quindi?"

Sala Var: "No, per me rimane sempre fermo"

Piccinini: "Invece Troilo?"

Sala Var: "Nulla"

OFR caratterizzata da grande confusione e comunicazione poco fluida, dal momento che Piccinini per un paio di volte si gira a sedare le panchine e lascia la postazione per l'annuncio finale quando ancora i colleghi gli stavano parlando: tanto che dal Var si chiedono quale decisione avrebbe poi comunicato a tutto lo stadio e non appena questa viene riferita commentano con un "bene!".

LE DICHIARAZIONI DI TOMMASI, MEMBRO DELLA C.A.N. A-B

Le parole di Dino Tommasi sulle situazioni legate a Valenti e Troilo: "Piccinini da campo fischia la situazione di Valenti, credendola un'ostruzione. In realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan e non ostruisce la sua uscita: ha diritto in quel momento di posizionarsi lì. L'on field review è corretta perché il fallo non c'è. Anche Troilo ruba il tempo a Bartesaghi, ruba il tempo a Bartesaghi: può ricordare una rete di De Ketelaere in un'Atalanta-Milan. Bartesaghi manco salta. C'è un leggero appoggio ma è fisiologico dopo avergli tolto il tempo"

Le parole di Dino Tommasi sullo scontro Corvi-Loftus: "In questa situazione è sicuramente uno scontro di gioco fortuito, c'è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone e il compagno lo anticipa. Ma la dinamica è uno scontro totalmente fortuito. Dispiace per Loftus-Cheek ma è una situazione calcisticamente regolare: Corvi prova a fare una parata e gli viene tolto il pallone dal proprio compagno. Uno scontro del tutto fortuito".