Pellegatti: "Sottolineo l'assoluta, totale, continua e nemmeno inaspettata mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del Milan"

Hanno fatto discutere, come ormai accade ogni weekend, le decisioni arbitrali che hanno portato alla vittoria del Parma in casa del Milan. Nel day after le chiacchiere si sono spostate anche su come il club rossonero ha gestito un'altra partita con errori e imprecisioni della squadra arbitrale e del Var. Ha espresso il suo parere anche il giornalista Carlo Pellegatti che nel suo ultimo video sul proprio canale YouTube ha bacchettato la società rossonera per non aver mandato nessuno della dirigenza ai microfoni nel post-gara.

Il commento di Pellegatti: "La cosa che ci è rimasta dentro ieri è che sia uscito solo Landucci a parlare della partita: intelligentemente il vice di Allegri non è andato a polemizzare con arbitri o a esprimere la sua opinione sugli episodi al centro di tante plemiche. È stato un po' defilato riguardo a queste discussioni. Quello che è successo ieri all'unanimità, sentendo Marelli, Calvarese, Graziano Cesari, tutti erano d'accordo che c'era almeno uno dei due falli. Quello che vado a sottolineare è l'assoluta, totale, continua, nemmeno inaspettata, mancanza di qualsiasi comunicazione ufficiale da parte del Milan. Ha parlato due volte Marotta, hanno parlato Chiellini e Comolli, ha parlato Manna. Nel Milan nessuno ha sentito la necessità di presentarsi e dire qualsivoglia cosa"