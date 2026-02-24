Ravezzani non fa drammi: “Impensabile lo scudetto del Milan anche prima, ma rimane l’amarezza”

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato così Milan-Parma:

"Diciamo la verità nessun milanista di buon senso pensava di poter vincere ancora lo scudetto sull'Inter che si trovava a +10 ma insomma la stagione del Milan che rimane molto positiva in campionato e deludente in Coppa Italia e in Supercoppa, questo va riconosciuto. È un Milan che sta andando bene in campionato, anche oltre le attese, ma pensare che potesse anche vincere lo scudetto era un sogno che in pochi milanisti coltivavano. Rimane L' amarezza della sconfitta contro il Parma, intanto perchè il Milan ha giocato una buona partita in attacco, creando poco o meglio tirando male ma questo è un problema strutturale che la società non ha saputo risolvere, ma soprattutto dimostrando di avere un gioco brioso, propositivo e non sempre sbaraglino dedito ad aspettare solo un errore avversario"