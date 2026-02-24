Criscitiello: "Il calo del Milan annulla anche l'attesa per il derby dell'8 marzo"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha parlato di Milan e non solo, definendo difatti chiuso il discorso scudetto in un campionato che, a detta sua, è mediore e senza valori:

"Il calo del Milan, improvviso e pericoloso nonostante il solo famoso impegno a settimana, annulla anche l’attesa per il derby dell’8 marzo. Nessuno chiedeva ad Allegri di vincere lo scudetto ma senza coppe aveva l’obbligo di arrivare fino in fondo e di non uscire dalla corsa scudetto così presto. Il crollo del Milan non ha grandi spiegazioni, se non quella di un mercato di gennaio che non ha portato nulla di buono. Così come il nostro campionato è pieno di mezzi giocatori stranieri che tolgono spazio agli italiani. Ma questa non è una novità. Il Milan consegna lo scudetto all’Inter che vincerà il tricolore senza aver fatto nulla di particolare, anzi, vincerà nonostante i tanti scontri diretti persi [...]".