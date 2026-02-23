Ravezzani ironico sulla chiamata del Milan all'AIA: "A chi ha telefonato? Gli effetti si son visti"

vedi letture

Il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato la sconfitta del Milan a San Siro contro il Parma con un tweet sul suo profilo personale di X: "Il Milan (Furlani?) 5 giorni fa sussurra alla Gazzetta di aver chiamato . Mossa per farsi ben volere da tifosi e Gazzetta stessa. Ma Rocchi non ha ricevuto chiamate, Zappi è destituito da tempo. A chi ha telefonato il Milan? E ieri gli effetti si son visti".

Questo il tabellino di Milan-Parma 0-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: 84’ Troilo.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari; dal 86’ Nkunku)), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62’ Pavlovic); Pulisic (dal 62’ Fullkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 60’ Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 60’ Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76’ Ondrejka), Pellegrino (dal 90’+3 Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Nicolussi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 32’ Saelemaekers, 48’ Troilo, 52’ Leao.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.