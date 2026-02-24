Milan ancora penalizzato, Calvarese ammette: "Prestazione molto negativa del VAR"

vedi letture

Gianpaolo Calvarese ha commentato gli episodi riguardanti i fischietti italiani e il VAR che hanno generato tante polemiche di questo periodo. In particolare tengono banco i gravissimi e incredibili errori accaduti in Milan-Parma. Questo un estratto delle considerazioni di Calvarese:

SU MILAN-PARMA

“Per me, ieri c'è stata una prestazione non negativa, ma di più, del Var. Il paradosso è che abbiamo uno strumento che dovrebbe aiutare gli arbitri, ma se non fosse stato utilizzato non ci sarebbero polemiche. Hanno sottovalutato il valore del Var e non è un problemi di cattivi pensieri, ma Irrati è andato ad insegnare alla FIFA, Valeri è andato ad insegnare in Grecia, ma com'è possibile che i più bravi sono andati fuori? E' tutto molto semplice...".

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (40'st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari) (40'st Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (17'st Pavlović); Pulisic (17'st Füllkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (14'st Nicolussi), Keita, Ordoñez (14'st Sørensen), Valeri; Strefezza (31'st Ondrejka), Pellegrino (48'st Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Gol: 39'st Troilo (P).

Ammoniti: 32' Saelemaekers (M), 3'st Troilo (P), 7'st Leão (M).