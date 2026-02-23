Portieri intoccabili, tranne se ti chiami Mike Maignan e giochi per il Milan

Milan-Parma lascia in eredità polemiche incandescenti, non solo per il contatto Troilo-Bartesaghi che porta al gol del difensore ducale, ma anche per la gestione degli episodi che hanno coinvolto i due portieri. Due situazioni chiare, con un filo conduttore evidente: l'impressione è che il metro arbitrale non sia stato lo stesso. E quando in gioco ci sono l'incolumità dei giocatori ed un gol decisivo, la sensazione di disparità diventa ancora più difficile da digerire.

Corvo-Loftus: fallo per chi colpisce?

Neanche il tempo di cominciare che la partita finisce subito in pasto alle polemiche per via del bruttissimo scontro di gioco tra Loftus-Cheek e Corvo, che uscendo in modo violento ha addirittura causato al centrocampista rossonero la frattura dell'osso alveolare. Un impatto duro, pericoloso, che avrebbe meritato ben altra valutazione. E invece il direttore di gara ha fischiato fallo a favore del portiere del Parma, tutelandolo come se fosse stato lui la vittima del contrasto. Una decisione che ha lasciato attoniti tifosi ed addetti ai lavori, perché se è vero che il portiere gode di particolare "protezione", è altrettanto vero che l'area di rigore non può trasformarsi in una sorta di "zona franca" dove tutto è concesso.

Maignan-Valenti: regolamento ignorato

Ancora più clamoroso quanto accaduto nell'area piccola rossonera nel corso del secondo tempo, intorno al minuto 80. Mike Maignan viene bloccato nettamente da Valenti mentre tenta di intercettare il traversone che arrivava sugli sviluppi di calcio d'angolo a favore del Parma. Il movimento del difensore ducale impedisce al francese di intervenire, con l'arbitro che lascia correre e convalida il gol di Troilo dopo una lunga revisione al VAR. Eppure il regolamento parla chiaro: il portiere nell'area piccola va tutelato, soprattutto in presenza di un blocco che ne limita il movimento. Diversi arbitri ed ex calciatori, nel post partita, hanno sottolineato come quello fosse fallo da sanzione. A questo punto, analizzando anche l'episodio Corvo-Loftus, sorge spontaneo domandarsi: perché a uno si e all'altro no?