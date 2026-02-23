La moviola del CorSport su Milan-Parma: "Piccinini e il VAR su Loftus-Cheek e 0-1 è caos"

Serata storta per il Milan, che perde 1-0 a San Siro contro il Parma e vede l'Inter allungare a +10 in classifica. Serata storta anche per la direzione di gara. Il Corriere dello Sport assegna 4.5 al sig.Piccinini, titolando: "Piccinini e il VAR su Loftus-Cheek e 0-1 è caos".

Questa la spiegazione, su Loftus: "Corvi e Loftus-Cheek guardano entrambi il pallone, l’azione dei due è tesa a raggiungerlo, ognuno va verso l’altro, nessuno lo trova per l’intervento di un difendente gialloblù, lo scontro è inevitabile. L’uscita del portiere è stata imprudente, sicuramente, nel dubbio più rigore che no, Piccinini però fischia fallo alla difesa".

Sul gol del Parma: "Troilo segna, Piccinini annulla per un presunto fallo di Valenti su Maignan. La posizione di Valenti crea ostruzione al portiere rossonero, ma non è così netta e invalidante. OFR e gol convalidato, ma che fatica".

