Marelli spiega perché il contatto Troilo-Bartesaghi non era punibile ricordando Milan-Sassuolo

vedi letture

Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ha analizzato così il controverso episodio che ha dato il gol della vittoria al Parma. Le sue dichiarazioni:

“Vi ricorderete che ad Open VAR Gianluca Rocchi disse che l’episodio di Milan-Sassuolo era stato mal valutato. Per tanto, non era da considerare infrazione l’appoggio della mano di Loftus-Cheek sulla schiena del giocatore del Sassuolo dobbiamo pensare che anche questa sera l’appoggio su Bartesaghi possiamo considerarlo nei limiti. È un mezzo contatto che Piccinini non ha valutato come irregolare. Piccinini non si è soffermato su questo contatto ma solo su quello tra Valenti e Maignan”.