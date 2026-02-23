Corsa scudetto finita? Landucci: "Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili"
Marco Landucci, vice-allenatore del Milan oggi tecnico nella sconfitta contro il Parma per via della squalifica di Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.
Come state?
"Che pensiamo... Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. Oggi la palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo"
Solo idea giornalistica che potevate tenere il passo dell'Inter?
"La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League"
