Landucci sul blocco su Maignan: "Accettiamo come sempre le decisioni dell'arbitro. Io non voglio commentare"

Marco Landucci, oggi in panchina vista la squalifica di Max Allegri, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Parma 0-1. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Da ex portiere, cosa ne pensi sul “blocco” a Maignan?

“Eh ma lì li facciamo anche noi. Sono semi-blocchi che non vengono fischiati. È stato messo lì apposta per giocare la palla sul secondo palo. Non voglio commentare, dovete commentare voi che siete più neutrali. Non lo so… È un momento in cui tutti fanno polemica, esageriamo, anche noi sbagliamo. Dobbiamo cercare di aiutare tutti. Non so se era fallo o no. Accettiamo come sempre le decisioni dell’arbitro. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi per migliorare questa squadra, non pensare all’arbitro. Abbiamo fatto tanto possesso oggi, ma nel calcio contano i gol, non il possesso. Abbiamo tirato tanto ma non abbiamo fatto gol, tutto lì”.