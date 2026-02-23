Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"
MilanNews.it
Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.
Troppi episodi a sfavore?
"Ormai in Serie A si parla solo di arbitri... Se parlo con quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Però ci sono gli arbitri che giudicano, noi dobbiamo pensare solo a fare meglio. I ragazzi negli spogliatoi erano tutti amareggiati, come tutti noi. Ma bisogna voltare pagina e pensare alla Cremonese".
Pubblicità
News
Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"
Il Milan cavia del protocollo Var. Addio scudetto: adesso fateci vedere qualcosa di diversodi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"
4 Corsa scudetto finita? Landucci: "Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Landucci a Sky: "Oggi la palla non voleva entrare. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso"
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com