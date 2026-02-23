Landucci in conferenza svela: "Per quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Bisogna voltare pagina"

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Troppi episodi a sfavore?

"Ormai in Serie A si parla solo di arbitri... Se parlo con quelli del Parma era gol, per noi era fallo. Però ci sono gli arbitri che giudicano, noi dobbiamo pensare solo a fare meglio. I ragazzi negli spogliatoi erano tutti amareggiati, come tutti noi. Ma bisogna voltare pagina e pensare alla Cremonese".