Il bel gesto di Cuesta, messaggio per Loftus prima dell'intervista: "I nostri pensieri con lui"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 al termine di Milan-Parma 0-1. Le sue dichiarazioni complete.

La più grande soddifsazione da quando è al Parma?

"Noi dobbiamo rimanere molto equilibrati nel percorso. Ma prima voglio parlare di Loftus-Cheek e spero stia bene: i nostri pensieri sono con lui. Sapevamo che non divevamo lasciare spazi al Milan e limitarli. Quando avevamo la palla avremmo dovuto metterli in difficoltà: a volte ci siamo riusciti. Sapevamo che loro erano i padroni della palla e dovevamo essere organizzati. Quello che è incredibile è la mentalità di questa squadra: non è facile essere concentrati per così tanti minuti contro una squadra così forte, in uno stadio così. Contenti per il risultato ma ancora manca tantissimo"

Questo il tabellino di Milan-Parma 0-1, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A.

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: 84’ Troilo.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86’ Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 11’ Jashari; dal 86’ Nkunku)), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62’ Pavlovic); Pulisic (dal 62’ Fullkrug), Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano, Gabbia, Odogu; Fofana, Ricci. All.: Landucci.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 60’ Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 60’ Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76’ Ondrejka), Pellegrino (dal 90’+3 Estévez). A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Nicolussi; Elphege, Oristanio. All.: Cuesta.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 32’ Saelemaekers, 48’ Troilo, 52’ Leao.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.