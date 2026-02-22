Un blocco evidente trasformato in un evidente errore

vedi letture

Dopo 24 risultati utili di fila in Serie A, il Milan torna a perdere in campionato. A chiudere la striscia d'imbattibilità del Diavolo è stato il Parma che ha espugnato San Siro grazie ad un gol di Troilo, concesso dopo che l'arbitro Piccinini, richiamato dal VAR, ha cambiato la sua decisione: inizialmente il direttore di gara aveva infatti annullato la rete perchè aveva ritenuto falloso il blocco di Valenti su Maignan, ma poi ha concesso il gol ai gialloblu dopo aver rivisto l'episodio al monitor.

LA SPIEGAZIONE DI MARELLI - Una decisione che lascia parecchi dubbi come ha spiegato bene Luca Marelli, ex arbitro, a DAZN: "Più complesso il blocco di Valenti che a me pare molto volontario. Potrebbe essere anche uno schema, per carità. A me interessa il regolamento: cosa ci dice il regolamento? Sempre la regola 12, quella su falli e scorrettezze. In particolare a pagina 91 ci dice cos’è l’ostacolare l’avversario. Il primo capoverso ci dice “ostacolare la progressione di un avversario significa spostarsi sulla traiettoria di un avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringere a cambiare di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori”. È esattamente questo il punto. Il blocco di Valenti arriva quando viene battuto il calcio d’angolo. Ci sono anche dei micro movimenti di Valenti che sembra voler ostacolare Maignan. Per tanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se volessimo considerare dubbia l’infrazione di Valenti in ogni caso non siamo di fronte ad un episodio da OFR. Siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore? No. Un contatto c’è stato, un blocco. Piccinini l’aveva valutato in campo: l’OFR a mio parere è fuori luogo. E bisogna considerare che Piccinini è stato tantissimo davanti al monitor, era molto in dubbio: è esattamente questo il punto. Essendo un dubbio non è da On Field Review".

BLOCCO EVIDENTE - Riguardando l'episodio, il blocco di Valenti è tutt'altro che disinteressato: più volte cerca infatti con la coda dell'occhio Maignan per vedere dov'è e ostacolarlo. Il difensore del Parma non è fermo, ma aspetta il contatto con il portiere francese per impedendogli di fare qualsiasi cosa, in primis di tentare un'eventuale uscita. Ma se proprio si vuole ritenere questo episodio come dubbio, dov'è il chiaro ed evidente errore, cioè la prima "regola" che dovrebbe portare all'intervento del VAR? La revisione di Piccinini dura quasi due minuti (da 81.26 a 83.19), un tempo che fa pensare a tutto tranne che al fatto che l'arbitro si sia trovato davanti ad un suo chiaro ed evidente errore. L'unica cosa di evidente di questo episodio è stato il blocco di Valenti che ha portato al gol di Troilo, una rete che non doveva essere convalidata.