Attenzione Milan: è il momento di un (quasi) record. Col Parma, Allegri va per il secondo posto nella storia

Attenzione Milan: è il momento di un (quasi) record. Col Parma, Allegri va per il secondo posto nella storiaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:36News
di Antonello Gioia

Il Milan è imbattuto da 24 gare consecutive (15V, 9N) e potrebbe registrare una serie di almeno 25 match senza sconfitta in un singolo massimo campionato solo per la seconda volta nella sua storia, dopo la striscia di 34 durata per tutta la stagione 1991/92 in Serie A. Lo riporta Opta.