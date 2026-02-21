Una provocazione sul campionato del Milan. E la risposta di un calciatore da Milanello

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso sul campionato del Milan, pubblicando una provocazione che merita qualche riflessione: "Il guaio, il grosso guaio, è che si fa fatica ad apprezzare e tanto meno godere: i risultati di questa stagione sono eclatanti rispetto agli ultimi 2 campionati, ma accontentarsi del secondo posto a 7 punti dall'Inter quando siamo solo a metà febbraio fa a pugni con la storia del Milan. Va persino in cavalleria la striscia di imbattibilità salita a 24 partite. Normale che non ci sia equilibrio nel giudizio, normale che la soddisfazione sia annacquata da un gioco che molto raramente ha espresso i valori della tradizione rossonera".

La situazione

Il Milan arriva da una stagione pessima, in cui c'è sì stata la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad, ma anche tante concenti delusioni come l'estromissione per mano del Feyenoord ai playoff di Champions League e la bruciante sconfitta in finale di coppa Italia contro il Bologna. Poi è arrivato Massimiliano Allegri, che ha messo a posto le cose: ora il Milan è secondo in classifica, viene da 24 risultati utili consecutivi ed è saldo in classifica per tornare l'anno prossimo in Champions League. Il problema è che non tutti, tra i tifosi, sono contenti.

Il mood

Innanzitutto perché vorrebbero vedere un gioco più spumeggiante e, poi, perché, come dice Serafini, non ci si può accontentare di un secondo posto a febbraio. Radio Milanello fa sapere che anche i calciatori non hanno intenzione di arrendersi. "È una maratona, non uno sprint", ha scritto Leao su Instagram. Ecco, il mood è questo: provarci finché si può a guardare in alto.