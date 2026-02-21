Ordine: "Profondamente deluso da Fabregas per due motivi"

vedi letture

Cesc Fabregas non ha fatto una bella figura a San Siro mercoledì in occasione della gara tra Milan e Como, finita 1-1. Il tecnico catalano ha trattenuto per la maglia Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, con il pallone in gioco sul finire della ripresa. Pur scusandosi a fine gara, il gesto antisportivo rimane. Non è andato giù nemmeno a Franco Ordine, giornalista che da anni segue da vicino il Milan, che ha commentato negativamente l'atteggiamento dell'allenatore sulle frequenze di Radio 24 durante Tutti Convocati

Le parole di Ordine su Fabregas: "Sono rimasto profondamente deluso da Fabregas per due motivi. In primis per il motivo calcistico: ci ha fatto una testa tanta dopo la partita di andata, dicendo che se avessero giocato 10 volte 8 volte vinceva e invece arriva a San Siro e si mette 3-5-2 a specchio senza centravanti. Mi sono chiesto: Sacchi o Zeman avrebbero mai fatto una cosa del genere? Sarri? No, perché vuol dire che tu non hai una tua filosofia e quindi non ti puoi presentare come il cavaliere bianco: ti dirò di più, a questo punto sulla Curva di Como devono pubblicare uno striscione al rovescio, cioè meglio un giorno di Allegri che cento da Fabregas. E poi quella cosa che ho visto in campo (trattenuta su Saelemaekers, ndr) mi fa venire i brividi: ricordatevelo, quelli che fanno i santi in Chiesa, seguiteli perchè sono dei peccatori mostruosi"