De Paola: "Fabregas ha fatto una scemenza pazzesca: lo paragono a Bastoni"

Ha fatto tanto parlare, in questi ultimi giorni, il gesto antisportivo di Cesc Fabregas, allenatore del Como, che, a gara in corso a San Siro contro il Milan, ha deciso di trattenere brevemente per la maglietta il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers. Il tecnico catalano ha avuto poi l'accortezza di scusarsi subito ai microfoni anche se il danno c'è stato, con l'aggravante di un'espulsione ingiusta per Massimiliano Allegri. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Paolo De Paola. Le sue dichiarazioni.

Che nel pensa del caso Fabregas in Milan-Como?

"L'episodio di Fabregas lo paragono a quello di Bastoni. Fabregas ha fatto una scemenza pazzesca ma ha chiesto scusa subito, fregandosene del perbenismo. Questi sono atteggiamenti da sport. Quella è davvero l'adrenalina del momento".