Espulsione inventata, audio sparito, diffida pendente. Rabiot, cancella tutto e trascina il Milan come al solito

Adrien Rabiot, dopo il turno di riposo forzato, scalda i motori ed è pronto a tornare in campo domenica pomeriggio, a San Siro, contro il Parma. Impossibile non tornare sull'espulsione arrivata contro il Pisa per doppia ammonizione: il primo giallo è inesistente perché il francese non aveva commesso neanche fallo, e sul secondo la Lega Serie A ha deciso di non fare chiarezza. Sui social, nei giorni successivi alla partita, vengono spesso pubblicati i video della Ref Cam, che permette di osservare le azioni dell'esclusiva punto di vista dell'arbitro. Era l'occasione giusta per capire cosa avesse detto il francese che tanto ha turbato il signor Fabbri di Ravenna. Il video risulta invece tagliato proprio nel momento clou. Non si vede Rabiot protestare e non si sente quello che dice all'arbitro. Si vedono solo i due gialli comminati che poi hanno portato al rosso e si sente solo il direttore di gara rispondere a Modric, con un inglese piuttosto claudicante, "This is no respect". L'unica mancanza di rispetto è quella perpetrata ai danni dei tifosi da tempo. Occhio a tirare troppo la corda che se poi il giochino si rompe si va tutti a casa senza i soldi delle persone normali che riempiono gli stadi e che sottoscrivono abbonamenti TV.

Precisazione stucchevole in questi giorni di polemiche infuocate, ma che andava fatta. Dicevamo: Rabiot torna in campo contro il Parma e lo fa con la diffida ancora pendente, visto che con l'espulsione di Pisa è come se i gialli non fossero stati presi. Farsi ammonire col Parma per saltare la Cremonese e giocare serenamente il derby? Andare a giocare anche a Cremona col rischio di saltare l'importantissima sfida contro l'Inter di inizio marzo? Valutazioni che faranno insieme Allegri ed il calciatore: i due hanno abbastanza esperienza, anche con le dinamiche del calcio italiano, per capire quale sarà la migliore soluzione. Brutto parlare in questi termini, ma dopo Pisa e quell'espulsione fuori da ogni grazia divina bisogna prendere in considerazione ogni tipo di evenienza.

Anche perché con e senza Rabiot in campo c'è davvero una differenza enorme:

CON RABIOT

12 vittorie, 5 pareggi

29 gol fatti, 10 subiti

2,41 media punti

SENZA RABIOT

2 vittorie, 4 pareggi

10 gol fatti, 7 subiti

1,66 media punti senza

Il francese è veramente capace di trasformare la squadra, essendo in Serie A un calciatore con caratteristiche fisiche, tecniche, tattiche e caratteriali uniche. L'esempio perfetto della sua importanza lo ritroviamo proprio nell'andata contro il Como: più che i gol impressiona come sia stato capace di riuscire a capire perfettamente il momento della partita e ammazzarla di conseguenza. Il francese è diventato un giocatore totale, con un mix di qualità uniche in rosa, capace di determinare in entrambe le fasi. A prescindere da diffide, espulsioni fantasiose e clip tagliate l'auspicio è che ricominci ad incidere come ha sempre fatto già questa domenica a San Siro.