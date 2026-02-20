Il Milan telefona all'AIA: "Basta errori". Ecco gli episodi arbitrali contestati

vedi letture

Il recupero di mercoledì contro il Como ha provocato parecchia irritazione a Casa Milan. La rabbia dei rossoneri nasce in particolare da due episodi: il fallo non sanzionato con il rosso di Van der Brempt su Pavlovic e il brutto gesto antisportivo di Fabregas su Saelemaekers nel secondo tempo. Non si tratta comunque dei primi episodi arbitrali che hanno lasciato perplessi i dirigenti del Diavolo in questo campionato e per questo ieri è partita una telefonata ai vertici dell'AIA per chiedere maggiore attenzione.

I FATTI DI COMO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che, tornando sul caso Pavlovic, aggiunge che in via Aldo Rossi non capiscono come sia possibile che non sia intervenuto il VAR per suggerire l'espulsione del giocatore del Como. Il serbo ha rischiato grosso visto che nel post-partita si temeva addirittura la rottura del perone, infortunio che avrebbe sancito la fine della sua stagione con parecchie settimane di anticipo. Per fortuna gli esami hanno escluso problemi gravi, ma la rabbia in casa rossonera non è ancora passata, anche perchè Pavlovic sarà comunque costretto con ogni probabilità a saltare la gara di domenica contro il Parma. Un altro episodio che ha creato poi parecchio fastidio in via Aldo Rossi è quello che riguarda la trattenuta di Fabregas a Saelemaekers durante un'azione di gioco. Un gesto davvero brutto e antisportivo del tecnico spagnolo che, come Van der Brempt, non è stato sanzionato. Anzi, la beffa è stata la successiva espulsione (e conseguente giornata di squalifica) di Max Allegri che si è ovviamente lamentato tanto dell'accaduto.

ALTRI EPISODI - Durante la chiamata all'AIA, il Milan si è poi fatto sentire anche per altri episodi arbitrali che non sono piaciuti, come per esempio il doppio giallo dato a Rabiot nel finale di partita contro il Pisa oppure il gol ingiustamente annullato a Pulisic nel match casalingo contro il Sassuolo. Nessuno ha poi ancora una spiegazione sia per il rigore non concesso a Nkunku nel match d’andata vinto contro il Bologna sia per il placcaggio di Moreo su Gabbia che ha favorito il momentaneo 2-1 di Nzola del Pisa a San Siro. C'è po un dato che non piace in via Aldo Rossi, cioè quello sui rigori contro in questo campionato: dopo il Napoli (8), il Diavolo è la squadra che ha avuti di più contro (7).