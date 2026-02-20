L'apertura della Gazzetta: "Milan indiavolato. Il club irritato con gli arbitri telefona all'AIA"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan indiavolato. Il club irritato con gli arbitri telefona all'AIA". In via Aldo Rossi non è piaciuta affatto la direzione di gara di Mariani nel recupero contro il Como. E così da Casa Milan è partita una telefonata ai vertici dell'AIA durante la quale sono stati segnalati anche altri episodi contro in questa stagione.
Dopo il match contro i lariani, si è parlato soprattutto di quello che è successo durante il secondo tempo quando Fabregas ha trattenuto Saelemaekers, impedendogli di inseguire un avversario. La panchina del Milan è ovviamente scattata in piedi e giustamente Max Allegri si è lamentato molto di questo episodio. Alla fine, però, invece di essere espulso lo spagnolo per questo comportamento antisportivo, a prendere il rosso è stato il tecnico livornese che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo e quindi non sarà in panchina domenica contro il Parma.
