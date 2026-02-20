Milan, Pavlovic out contro il Parma: la speranza è di riaverlo il 1°marzo a Cremona

vedi letture

L'infortunio rimediato da Strahinja Pavlovic contro il Como dopo un bruttissimo fallo di Van der Brempt è per fortuna meno grave del previsto: gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno infatti escluso lesioni, ma si tratta comunque di un "vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale". Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il difensore milanista sarà comunque costretto a saltare la gara di domenica contro il Parma. La speranza è di riaverlo il 1°marzo a Cremona.

Prima dell'esito degli esami c'era grande apprensione a Casa Milan perchè si temeva la rottura del perone, infortunio che lo avrebbe tenuto fuori fino al termine di questa stagione. La preoccupazione derivava anche dal fatto che dopo il match Pavlovic ha lasciato San Siro in ciabatte, con la caviglia bloccata da un tutore e per raggiungere il garage ha utilizzato l’ascensore.