Il CorSera titola: "Poco Allegri se c’è Fabregas"

Il Corriere della Sera in edicola oggi titola così: "Poco Allegri se c’è Fabregas". Il pareggio di mercoledì nel recupero contro il Como non è andato giù a Max Allegri per tre motivi: il risultato, la lite con Fabregas nel post-partita e anche l'espulsione rimediata nel secondo tempo. L'1-1 finale ha permesso all'Inter di allungare in classifica e ora i nerazzurri sono a +7 sul Diavolo.

Lo scontro verbale che c'è stato nel post-partita conferma invece che tra i due allenatori non c'è feeling, anzi non si sopportano proprio. Oltre al danno, poi, c'è stata la beffa della giornata di squalifica rimediata da Allegri, mentre Fabregas l'ha passata liscia nonostante lo spagnolo abbia ammesso di aver trattenuto Saelemaekers durante un'azione di gioco. Questo episodio ha irritato non poco il club di via Aldo Rossi.