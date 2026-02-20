Il CorSport torna su Milan-Como: "Max-Cesc, terzo tempo al veleno"
La sfida tra Milan e Como si è portata dietro gli sé gli strascichi relativi alla lite tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri. Ne parla nell'edizione odierna anche il Corriere dello Sport: "Max-Cesc, terzo tempo al veleno".
E ancora: "Nel corridoio che porta alla sala conferenza di San Siro, dove sono volate parole grosse, tra urla e qualche parolaccia, dove il tecnico toscano ha chiesto più rispetto al giovane collega spagnolo". Il contatto su Alexis Saelemaekers ha fatto infuriare Max, lo spagnolo si è scusato ma la tensione tra i due non si è fermata.
