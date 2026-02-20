L'infortunio di Pavlovic e l'irritazione del Milan: il serbo ha rischiato grosso, si temeva la rottura del perone

C'era grande preoccupazione in casa rossonera per l'infortunio rimediato mercoledì contro il Como da Strahijna Pavlovic. Per fortuna l'esito degli esami a cui si è sottoposto il serbo hanno escluso fratture: "Vasto ematoma dei tessuti molli e imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale". Il difensore rossonero ha rischiato grosso, tanto che si temeva una frattura del perone che avrebbe di fatto chiuso con ampio anticipo la sua stagione.

Per fortuna si tratta solo di una forte contusione, che comunque non gli permetterà di scendere in campo domenica a San Siro contro il Parma. La speranza di Allegri è di riaverlo a disposizione per il successivo impegno di campionato in casa della Cremonese. In casa rossonera c'è ancora parecchia amarezza per il brutto fallo subito dal serbo, con l'avversario che non è stato nemmeno ammonito, mentre per il Milan doveva essere espulso. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.