Il Corsport titola: "Inter, Lautaro fuori 20 giorni. Polpaccio ko: niente derby"

Il Corsport titola: "Inter, Lautaro fuori 20 giorni. Polpaccio ko: niente derby"MilanNews.it
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Inter, Lautaro fuori 20 giorni. Polpaccio ko: niente derby". Durante il match di Champions League contro il Bodo/Glimt perso 3-1 dai nerazzurri, l'attaccante argentino si è infortunato al polpaccio e dovrà restare fuori circa tre settimane. Il capitano interista non dovrebbe riuscire a recuperare per il derby contro il Milan in programma nel week-end del 7-8 marzo.

Si riporta di seguito la classifica della Serie A dopo 25 giornate:
Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 42
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15